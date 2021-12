Católicos iniciam festejos na igreja da Boa Viagem

Marcada por uma celebração que envolve fé e devoção, as comemorações para a festa em homenagem a Bom Jesus dos Navegantes, que acontece no dia 1° de janeiro, foram iniciadas na manhã desta quarta-feira, 27, na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, na Cidade Baixa, em Salvador.

Com alvorada e queima de fogos, católicos se reuniram no início da manhã para participar da primeira missa. Após a celebração, cerca de 100 devotos realizaram a lavagem do templo, com cânticos e orações.

Após as primeiras celebrações, foi realizado o tradicional hasteamento da bandeira da Devoção do Senhor Bom Jesus dos Navegantes. Segundo o presidente da irmandade, Expedito Sacramento, a festa deste ano marca os 126 anos das homenagens ao santo.

“Somos agraciados até pela data, que é o 1° de janeiro e, também, pelos 126 anos de tradição. É uma festa para quem deseja tranquilidade e religiosidade nos primeiros instantes do ano”, afirmou Expedito.

Programação

A festa terá continuidade neste sábado, 30. Como tradicionalmente acontece, no dia 31, haverá a descida da galeota Gratidão do Povo ao mar, às 8h. A missa que marca o embarque terá início às 15h30 e será presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.

Uma procissão com a imagem de Bom Jesus dos Navegantes sairá da Boa Viagem até o cais do Porto de Salvador, de onde seguirá em procissão terrestre para a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio.

O ponto alto dos festejos acontece no dia 1º. Às 8h, Dom Murilo vai presidir uma missa na Conceição da Praia. Já os devotos que estiverem na Boa Viagem, poderão assistir à celebração às 9h. Por volta das 10h, terá início a procissão terrestre, que sairá da Conceição da Praia até o píer da Capitania dos Portos.

Neste momento, apenas a imagem de Bom Jesus dos Navegantes será embarcada e seguirá em procissão marítima de volta à Igreja da Boa Viagem. A imagem do santo deverá chegar à Boa Viagem às 12h30.

Segundo o presidente da irmandade, a festa faz parte de um espetáculo que envolve três elementos: “Temos o mar, a embarcação Gratidão do Povo e a imagem de Bom Jesus. Acompanhados da devoção, vamos celebraremos uma linda festa”, garante Expedito.

*Sob supervisão do jornalista Luiz Lasserre

adblock ativo