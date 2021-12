Católicos festejam padroeiro de Salvador

Nesta semana, a comunidade católica de Salvador comemora a festa do padroeiro da cidade, São Francisco Xavier. Os festejos começaram neste domingo, 5, com uma missa na Catedral Basílica, localizada no Terreiro de Jesus (Centro Histórico), celebrada pelo padre Lázaro Muniz.

O calendário religioso prevê ainda atividades que continuarão até a próxima sexta-feira, 10, dia oficial de homenagens ao santo. Uma missa solene está programada para a ocasião. O santo chamava-se Francisco de Jaso y Azpilicueta, nascido na cidade espanhola de Xavier - daí ser conhecido como Francisco Xavier.

Formou-se filósofo na França e foi um dos fundadores da Companhia de Jesus e, com Santo Inácio de Loyola. Francisco foi missionário e evangelizou em países como índia, Japão e China, o que fez com que tenha o título de Apóstolo do Oriente.

A pedido da Câmara Municipal de Salvador, tornou-se padroeiro da capital baiana em 1686. A população sofria com epidemias de cólera e febre amarela e um busto do santo foi levado pelas ruas em romarias. Pouco depois, o número de vítimas diminuiu. Apesar do milagre atribuído a Francisco, o padroeiro não é tão conhecido na cidade.

"Temos observado que a história de São Francisco Xavier ainda não é conhecida em Salvador, não faz parte da cultura católica daqui", observou Marizete Santos, que é uma das integrantes da comunidade paroquial da Catedral Basílica.

"Mesmo alguns dos que conheciam a importância do nosso santo padroeiro terminaram esquecendo da devoção. O que nós estamos fazendo é um trabalho para retomar isso", completa Fábio Santana, um dos organizadores do ciclo de homenagens.

Papa - Quando o cardeal Jorge Mario Bergoglio, eleito papa, escolheu o nome Francisco, chegou a haver uma dúvida se ele estaria homenageando Francisco Xavier, por ser um dos co-fundadores da ordem dos Jesuítas, da qual o argentino é integrante.

Depois, foi esclarecido que a referência na verdade é ao italiano São Francisco de Assis, fundador da Ordem dos Frades Menores, que pregam o desapego e a caridade, e são conhecidos como franciscanos.

