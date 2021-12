Católicos fazem homenagens ao padroeiro no Centro

Católicos fazem uma série de homenagens ao padroeiro dos soteropolitanos, São Francisco Xavier, neste mês de maio. Nesta segunda-feira, 9, no Centro, uma oração e o translado da relíquia do padroeiro da igreja São Pedro dos Clérigos para a Câmara Municipal acontecerá, por volta das 16h, como parte da programação da festa.

No evento, a relíquia será recebida pelo presidente da Câmara, Paulo Câmara, e por vereadores que junto com os fiéis farão uma oração pela cidade. Os devotos fazem na terça-feira,10, uma procissão, às 15h30, com a relíquia do santo, saindo da Câmara Municipal.

Na procissão, a imagem será carregada por vereadores e guias de turismo até a igreja, no Largo do Terreiro de Jesus, no Pelourinho. Acontecerá no mesmo dia, por volta das 16h, uma missa solene que será presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.

adblock ativo