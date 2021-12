Católicos e adeptos do candomblé homenageiam São Roque

Fiéis católicos e adeptos do candomblé celebraram neste sábado, 16, o Dia de São Roque, no Santuário de São Lázaro, localizado no bairro da Federação. Para dar início à comemoração algumas missas foram realizadas durante a manhã.

À tarde uma procissão seguiu da Igreja ao Cemitério Campo Santo, de onde retornaram ao Santuário. Cantigas para São Roque e orações foram entoadas durante todo o percurso, além dos fogos de artifício, que completaram o festejo.

Os banhos de pipoca, que tradicionalmente ocorrem na celebração marcam o sincretismo religioso da festa. Para a baiana Maria Aldina, esse ritual é para afastar as negatividades na vida das pessoas. "Tem gente que vem aqui para tomar esses banhos para se curarem de alguma doença ou mal olhado", conta a religiosa.

São Roque é simbolizado no candomblé por Obaluaê, orixá da medicina, cura e transformação. Por isso que muitos fiéis vão à sua homenagem para pedir ou agradecer por graças alcançadas.

É o caso da costureira Joana de Jesus Santos. Ela pediu para São Roque curar as dores de suas pernas, que sofrem devido a uma inflação, a artrite. "Sinto muita dor ao andar e os médicos não resolvem isso, então estou aqui para pedir ajuda ao santo. Aproveitei também para pedir emprego para meu filho", disse dona Joana que acompanha há muitos anos a festa.

Por conta da celebração, o trânsito foi interditado no percurso e parcialmente na via principal da Federação, durante todo o dia.

