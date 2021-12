Católicos de Salvador celebram a beatificação de João Paulo II

Mais de um milhão de fiéis acompanharam neste domingo, 1º, a cerimônia de beatificação do Papa João Paulo II, no Vaticano. Em Salvador, os soteropolitanos marcaram a passagem da data com uma missa na Catedral Basílica Primacial, no Pelourinho. A celebração foi presidida pelo padre Andrzej Blazkiewicz, mais conhecido como André da Paz, pois ministra a Paróquia Senhor da Paz, na Rótula do Abacaxi.







Polonês, assim como o agora Beato João Paulo II, o padre da Krakóvia está há 16 anos na Bahia e vê com emoção a homenagem ao conterrâneo. “O povo baiano tem um carinho muito especial por ele, que sempre olhou por aqueles que sofrem”, lembra Padre André.









