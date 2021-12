Católicos celebram São Francisco de Assis

Em comemoração ao Dia Mundial dos Animais e de São Francisco de Assis, a clínica veterinária Semeve, localizada no Itaigara, promoveu ontem uma celebração em que dom Mauro Soares, do Mosteiro de São Bento, abençoou os animais.

Vários clientes levaram os bichos de estimação ao ato religioso e aproveitaram para pedir proteção e agradecer pela saúde deles.

A enfermeira Maiana Cezar, 24 anos, assim que soube da celebração pelo Instagram levou o cão Theodoro Regino, 3, para receber a bênção de dom Mauro.

Ela contou que, recentemente, o animal teve hiperplasia prostática (aumento da próstata), passou por cirurgia e está bem graças à vela que acendeu para São Francisco de Assis.

"Eu sempre acreditei neste santo, peço proteção para os animais que ficam nas ruas e, depois da recuperação de Theodoro, a minha fé aumentou", comentou enquanto aguardava a celebração com as amigas.

A professora Cristiane Abreu também aproveitou para benzer Jack, 9 anos, o cachorro de estimação da família. " Ele é alérgico e nunca foi benzido", explicou.

Para a médica veterinária Juliana Requião, uma das proprietárias da clínica, a data é uma oportunidade de celebrar o santo protetor dos bichos.

"Para nós, que trabalhamos com os animais, esta data é muito especial e uma forma de aproximar mais as pessoas de São Francisco", disse, ao mesmo tempo em que distribuía ossinhos, uma fita personalizada e medalha do santo.

Durante a celebração, dom Mauro destacou que São Francisco de Assis era uma amante da natureza e respeitava os animais. "Ele traz a paz, porque estava em consonância com a natureza, os animais, Deus, mas, sobretudo, com todo o universo", ressaltou.

Para o religioso do Mosteiro de São Bento, o frade revolucionou o seu tempo, no século III, por ter nascido em família nobre, não abraçar a carreira militar e sentir-se tocado por Deus a seguir o caminho da devoção.

"É importante lembrar que São Francisco de Assis se colocou à disposição dos grupos menos privilegiados da sociedade, a exemplo, dos pobres, doentes e leprosos", explicou.



Biografia

Fundador da ordem mendicante dos Frades Menores, mais conhecidos como Franciscanos, o frade Francisco de Assis era filho de comerciante italiano com família de raízes francesas. Tinha crença no evangelho e desenvolveu profunda identificação com as dores da humanidade.

Ele foi canonizado pela Igreja Católica menos de dois anos após morrer, em 1228. Ficou mundialmente conhecido como o santo patrono dos animais e do meio ambiente por seu apreço à natureza, sendo prestigiado pelo exemplo de vida e dedicação ao próximo.

adblock ativo