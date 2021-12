Católicos celebram Corpus Christi com caminhada no centro de Salvador

Milhares de fieis acordaram cedo nesta quinta-feira, 3, para participar da procissão de Corpus Christi. Na Praça Municipal, antes da saída da caminhada, o Arcebispo Primaz do Brasil, Dom Geraldo Majela, pregou que os católicos compartilhem com o próximo o pão, mas também compartilhem outras coisas para tornar Salvador uma cidade mais justa socialmente.

Em seguida, foi realizada uma missa campal para os católicos, que partiram em procissão pelas ruas do Centro, seguindo pela Rua Chile, Praça Castro Alves, Rua Carlos Gomes, Casa D'Itália e Avenida Sete de Setembro, retornando para a Praça Municipal, onde foi realizado mais um ato em celebração ao dia com a Bênção do Santíssimo. Durante a procissão, Dom Geraldo ostentou o santíssimo sacramento, um tipo de crucifixo dourado que representa Jesus Cristo.

A Festa de Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV em 11 de agosto de 1264, para ser realizada na quinta-feira depois da realização da Festa da Santíssima Trindade. Essa última comemoração acontece no domingo depois de Pentecostes. No Brasil, a procissão de Corpus Christi é realizada em diversas cidades, sobretudo nas mais antigas.

Corpus Christi foi a primeira festa religiosa celebrada em Salvador, em 13 de junho de 1549, segundo informações da Arquidiocese da capital baiana. Na capital, será realizada, ainda nesta quinta-feira, uma missa Solene, que acontece às 17h para saudar a presença do Cristo Eucarístico na Igreja de São Raimundo, também localizada no centro da capital.

