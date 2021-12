Categorias protestam em Salvador em Dia de Mobilização

Profissionais de diversas áreas e centrais sindicais, protestaram na tarde desta sexta-feira, 29, em Salvador. Os manifestantes caminharam da Praça Newton Rique, região do Shopping da Bahia, em direção à Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no Stiep. O movimento faz parte da mobilização nacional contra o Projeto de Lei 4330 que dispõe sobre o contrato de prestação de serviço a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes, além das Medidas Provisórias 664 e 665. Os motoristas precisaram ter paciência pois a região ficou congestionada.

Professores, trabalhadores da saúde, construção civil, comerciários, bancários, servidores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e professores da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) participaram do ato. Centrais sindicais também participaram do movimento, como Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Central Única dos Trabalhadores (CUT), União Geral dos Trabalhadores (UGT), Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), Central Sindical e Popular (CSP Conlutas) e Central da Classe Trabalhadora (Intersindical).

O presidente do Sindicato dos Comerciários de Salvador, Jaelson Andrade, disse que "a data base da categoria é em março e até hoje a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), não sentou para definir um reajuste digno à categoria".

A Polícia Militar e a Transalvador acompanharam o movimento desde o começo, garantindo uma faixa livre para a passagem de veículos.

O presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores, José Ramos, declarou que "se o PL 4330 não for revogado, haverá uma nova paralisação nacional em breve".

Vamberto Miranda, professor da Uneb, explicou que a categoria também participou do ato para dar força ao movimento. "Os cortes do governo federal estão afetando o orçamento da educação como um todo", relatou.

Os professores da Uneb estão em greve desde o dia 7 de maio e, segundo Vamberto, a principal reivindicação da categoria é o aumento nas verbas para as universidades. O ato se encerrou por volta das 17h.

