Catamarã que ficou à deriva passa por vistoria

O catamarã Biônica Tinharé, da empresa Biotur, que no domingo, 26, ficou à deriva na Baía de Todos-os-Santos - enquanto partia de Morro de São Paulo para Salvador -, passou nesta segunda-feira, 27, por uma vistoria da Capitania dos Portos, no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

A informação é da própria Biotur, responsável pela embarcação. Representantes da empresa passaram esta segunda em Salvador, em reuniões com a Marinha e a Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Transportes, Energia e Comunicação da Bahia (Agerba). O teor dos encontros, no entanto, não foi revelado.

Procurada para comentar o caso, já que é a reguladora do sistema, a Agerba limitou-se a responder, por meio de nota, que "incidentes ou acidentes no mar são investigados pela Capitania dos Portos a que compete (sic) à fiscalização".

"À Agerba compete apenas a regulação das linhas", prosseguiu o comunicado do órgão, que orientava a reportagem a contatar a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) e a Capitania dos Portos.

Investigação

Por sua vez, a assessoria de comunicação do 2º Distrito Naval informou que um inquérito administrativo foi instaurado para apurar as causas e responsabilidades do ocorrido.

A entidade ainda ficou de divulgar uma previsão de data para os depoimentos dos envolvidos, mas não o fez até o fechamento desta edição.

Nesta segunda, no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, o movimento de passageiros fazendo as travessias para Morro de São Paulo e Mar Grande era tranquilo, como costuma ser em dias úteis.

Usuários ouvidos por A TARDE relataram que incidentes como o de domingo são incomuns. Muitos deles ficaram surpresos ao tomar conhecimento do fato.

Funcionários da Socicam, administradora do terminal, afirmaram também que nunca souberam de caso parecido em relação à travessia.

