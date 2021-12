Castramóvel suspende atendimento após ser alvo de vândalos

Os serviços do Castramóvel estão suspensos a partir desta segunda-feira, 17, após o ônibus usado na ação ser alvo de diversos episódios de vandalismo em Salvador. De acordo com a prefeitura, na última ocorrência, o compressor do veículo foi roubado.

Por conta disso, o ônibus foi encaminhado para manutenção. Não há previsão para normalização do serviço. O Castramóvel estava instalado no estacionamento São Raimundo, no Vale dos Barris, desde o último dia 3. O veículo deveria continuar no local até o final de outubro.

Enquanto o Castramóvel estiver em manutenção, a população pode realizar a castração gratuita de cães e gatos em uma clínica veterinária, em Amaralina, que é conveniada à prefeitura.

Para isso, é necessário comparecer a uma das 28 unidades básicas da rede municipal para marcar o procedimento. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8h às 17h. É necessário levar o cartão do SUS e o RG do dono do cão ou gato, além do cartão de vacinação do animal.

