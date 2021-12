Castramóvel sai dos Barris para o Pau da Lima

O castramóvel, serviço móvel e gratuito de esterilização animal, mudou de endereço, após seguidos episódios de vandalismo registrados nas últimas semanas. A partir da próxima segunda-feira, 17, o ônibus adaptado para a função sai do Vale dos Barris e será instalado no Espaço Axé, em Pau da Lima.

“O castramóvel foi vítima de atos de depredação, sendo que, no último episódio, vândalos levaram o compressor do ônibus que é um item imprescindível para dar continuidade ao atendimento", conta a diretora geral de vigilância à saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Geruza Moraes.

De acordo com o médico veterinário e coordenador do programa de controle da raiva do Centro de Controle de Zoonoses, Aroldo Carneiro, o castramóvel representa um benefício a saúde pública, uma vez que realiza o controle populacional de cães e gatos.

“A castração diminui as chances de desenvolvimento de tumores, tanto nos machos quanto nas fêmeas. Um animal castrado vive mais tempo”, explica Carneiro.

Para ter acesso ao serviço, o tutor deve procurar uma das 28 unidades de saúde da capital, levando documento com foto, cartão do SUS e cartão de vacina antirrábica do animal. A lista das unidades é encontradas no site: https://www.saude.salvador.ba.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/unidades_marcacao_de_castracao_junho_2016.pdf.

adblock ativo