Castramóvel retorna atividades no bairro de Cajazeiras III

O Castramóvel, unidade móvel que realiza castração de cães e gatos gratuitamente, irá estacionar no bairro de Cajazeiras III da segunda-feira, 4, até 29 de abril, após período de manutenção do veículo onde ocorre o procedimento cirúrgico.

Para participar, o proprietário do animal deve apresentar o original do cartão SUS, documento com foto e o cartão de vacinação antirrábica do animal atualizado, com vacina aplicada a menos de um ano. Além disso, o pet deve ter entre seis meses e cinco anos de idade, pesar mais de um quilo e estar bem de saúde. As fêmeas não podem estar em período gestacional.

O cadastramento e a triagem, que são condições prévias para a realização das cirurgias, serão realizados às segunda e terças-feiras, das 8h às 12h, no Centro de Saúde Nelson Piauhy Dourado, localizado na rua Endel Nascimento, quadra C, S/N, em Águas Claras.

