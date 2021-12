Castramóvel inicia atendimento em Valéria nesta segunda

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) chega ao bairro de Valéria nesta segunda-feira, 19, com o serviço itinerante de castração de animais, conhecido como Castramóvel.

Com o objetivo de prevenir doenças, evitar a procriação indesejada e o abadono de animais, o atendimento será realizado no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, na rua Regina Andréa.

Os interessados passam por um cadastramento e a triagem dos animais, para a intervenção cirúrgica realizada a partir de quarta-feira, 21. É necessário que o proprietário apresente a original e cópia dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, cartão de vacinação do animal e comprovante de residência.

Para estar apto, o cão ou gato deve ter entre 8 meses e 5 anos de idade, peso acima de 1kg e apresentar boa condição de saúde. Em caso de esterilização de fêmeas, a mesma não pode estar em período gestacional.

O atendimento será feito as segundas e terças-feiras para agendamento e triagem e as quartas e quintas-feiras para cirurgia, sempre das 8h às 12 horas.

adblock ativo