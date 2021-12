Castramóvel faz castrações de cães e gatos no Marback

O Castramóvel começou a oferecer nesta segunda-feira, 2, serviços gratuitos de castração de cães e gatos. A unidade está estacionada na rua Jaime Sapolnik, no setor 2 do conjunto, na Ladeira do Marback, onde ficará até o dia 29 deste mês.

Para ter acesso ao serviço, o proprietário do animal deve apresentar o original do cartão SUS e um documento com foto e o cartão de vacinação antirrábica do animal, sendo que o cartão deve estar atualizado, com vacina aplicada há menos de um ano. Além disso, o pet deve ter entre seis meses e cinco anos de idade e pesar mais de 1kg.

Não poderão ser castrados animais doentes, animais com infestação de pulgas ou carrapatos e fêmeas no cio ou gestantes. O cadastramento e a triagem são imprescindíveis para a realização da intervenção cirúrgica nos animais e serão realizados às segundas e terças-feiras, das 8h às 12h.

Já as castrações serão realizadas às quartas, quintas e sextas-feiras por ordem de chegada - o atendimento começa a partir das 7h30. É necessário que o animal esteja em jejum de 12h de sólidos e líquidos.

A ação é realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal da Saúde.

Castrações

De janeiro a março deste ano, o Castramóvel realizou um total de 1.481 castrações, das quais 901 em felinos e 580 em caninos. Durante a ação, cinco profissionais do CCZ realizam o cadastramento e a triagem. Na realização do procedimento são três médicos veterinários e dois auxiliares. O ônibus estará instalado na localidade até 27 de maio.

