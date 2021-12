Castramóvel estará no bairro do IAPI até dia 27 de janeiro

O serviço itinerante para castração de cães e gatos (Castramóvel), que evita a reprodução sem controle dos animais e o abandono pelas ruas, estará à disposição da comunidade no bairro do IAPI até dia 27 de janeiro. Os atendimentos serão na rua Conde de Porto Alegre, no Largo do Tamarineiro, dias de quarta e sexta-feiras, das 8h às 12h.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), no ano de 2016, o dispositivo móvel atingiu mais de 6,5 mil castrações em 13 bairros de Salvador.

