Castramóvel atende gratuitamente no bairro de Ilha Amarela

Moradores do bairro de Ilha Amarela, em Salvador, e regiões do entorno vão poder contar com o serviço itinerante gratuito 'Castramóvel', de castração animal. O atendimento já foi iniciado na última segunda-feira, 18, e ficará no bairro até o dia 28 deste mês, na unidade de saúde local, localizada na rua Nova Esperança, s/n, das 8h às 12h.

Para realizar o processo, o proprietário deve comparecer com Documento de Identidade, CPF, carteira de vacinação do animal e comprovante de residência. Após efetivados cadastro e triagem, o procedimento é agendado para a mesma semana. As triagens ocorrem às segundas e terças, já a cirurgia às quartas e quintas. O animal deve ter entre oito meses e cinco anos e peso acima de 1kg.

De acordo com o médico veterinário e chefe do setor de Vigilância Contra a Raiva do Centro de Controle de Zoonoses de Salvador, Aroldo Carneiro, além do controle de reprodução dos pets, o serviço tem por objetivo evitar a transmissão de doenças aos humanos e conscientização da importância do procedimento para a saúde do bicho. "Existem muitos benefícios para o animal e para o dono. Com o procedimento são evitadas doenças como câncer na mama no aparelho reprodutor, infecções e inflamações e até tumores", alertou.

Cuidados

Para fazer a castração, o principal requisito é manter o animal em jejum de doze horas, pois o procedimento exige aplicação de anestésico geral. Também é fundamental que o animal esteja com a vacinação antirrábica em dia. Caso contrário, o proprietário deve procurar uma unidade de saúde para atualização da dose anual e o bicho só poderá ser submetido à cirurgia dez dias após aplicação.

Sobre o pós-operatório, os cuidados devem ser tomados com a administração de antibióticos e anti-inflamatórios. É importante que o dono garanta que o animal não passe a língua sobre o curativo, para evitar contaminação. Uma dica é a utilização do Colar Elizabetano, uma espécie de cone que vai garantir a ausência de contato do animal na região.

