Castramóvel atende animais gratuitamente em Cosme de Farias

Moradores do bairro de Cosme de Farias e entorno contam com o serviço itinerante gratuito de castração animal, o chamado 'Castramóvel', promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O atendimento foi iniciado nesta terça-feira, 11, e ficará no bairro até o dia 11 de dezembro na praça localizada no fim de linha do bairro.

A ação pretende realizar cerca de 50 cirurgias gratuitas de castração de cães e gatos por dia, com o intuito de controlar da população desses animais. Para que os animais passem pelos procedimentos, é realizada uma triagem no local sempre às segundas e terças-feiras, das 8h às 12h, em que os proprietários devem apresentar originais e cópia da RG, CPF, cartão de vacinação do animal e comprovante de residência.

Após a triagem, é marcado o dia da cirurgia de castração, que é realizada às quartas e e quintas-feiras. Para fazer a cirurgia de castração, os animais devem ter entre oito meses e cinco anos de idade, peso acima de 1kg e apresentar boa condição de saúde. As fêmeas que serão submetidas à esterilização não podem estar em período gestacional.

