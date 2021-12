Castração de cães e gatos volta a ser oferecida na capital

Águas Claras é o primeiro bairro de Salvador a receber o Castramóvel - serviço itinerante de castração de cães e gatos - após o veículo usado ficar um período em manutenção. Profissionais do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) atendem, este mês, em frente ao posto de saúde Nelson Piauhy Dourado.

Antes da cirurgia, o animal passa por triagem para verificar peso, regularidade da vacinação antirrábica e ausência de parasitas, como pulgas ou carrapatos. "O bicho precisa ter tomado a vacina há menos de um ano. Caso contrário, damos aqui e, após dez dias, ele pode retornar para ser castrado", explicou o médico veterinário Aroldo Carneiro, chefe de vigilância da raiva do CCZ.

Segundo ele, o principal objetivo do serviço é diminuir o abandono e prevenir doenças. "Castração é a melhor forma de controle populacional dos felinos e caninos", frisou. Para a empresária Elivânia Lopes, 20, é um gesto de amor, pois evita que filhotes fiquem espalhados "sem ter onde viver ou alguém para cuidar".

A estudante Leidiane Soares, 18, disse que dispor do Castramóvel nos bairros representa um "alívio para o bolso": "Minha cadela tem 4 anos e sempre tomou injeção para não ficar prenhe".

"É um procedimento rápido e sem dor, pois é dada uma anestesia geral", explicou o coordenador da equipe médica, Augusto Angelim. Antes da cirurgia, "o animal deve estar em jejum de 12h e ser trazido em casa de contenção", ressaltou.

Para inscrever um animal, basta comparecer ao Castramóvel segunda ou terça-feira, das 8h às 12h, apresentar o cartão do SUS e documento de identificação com foto do dono e cartão de vacinação do pet. É necessário que o cidadão resida na capital.

adblock ativo