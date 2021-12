Casos de aids em adolescentes dobram em Salvador em um ano

"Nós, seres humanos, somos livres para fazermos as nossas escolhas, porém somos reféns das nossas consequências". O pensamento funciona como um mantra para Maurício Oliveira*, de 49 anos, que há seis convive com o vírus HIV.



Infectado pelo ex-companheiro, com quem estava há 16 anos, Maurício mora há cerca de um ano e meio na Casa de Apoio e Assistência aos Portadores do Vírus HIV (Caasah), onde recebe atendimento médico e psicológico, além de usufruir da infraestrutura do local. Lá, ele mudou a forma de encarar a vida e superou o susto inicial da descoberta.



"No início, eu achava que ia ficar deformado e poderia contaminar alguém pelo simples contato físico. Mas tomei consciência de que, apesar de ser vulnerável a certos tipos de exposição por causa da baixa imunidade, posso viver normalmente e dizer que tenho saúde", destaca ele.



Apesar dos avanços científicos no tratamento da aids e da melhora na qualidade de vida de quem possui a doença, a detecção de novos casos de HIV preocupa as organizações de saúde, principalmente em relação aos jovens.



De acordo com dados do Ministério da Saúde, de 1980 a 2013 foram notificados no Brasil 43.326 casos de aids na faixa de 10 a 24 anos. Deste total, observa-se uma tendência de aumento entre jovens de 15 a 24 anos. As regiões que sofreram maior aumento nos índices foram a Norte, com 111%, e Nordeste, com 72,1%.



Em Salvador, os índices de novos casos em adolescentes de 15 a 19 anos dobraram em comparação ao ano passado, segundo levantamento da Coordenação de Acompanhamento das DST/Aids da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). De janeiro a setembro deste ano, foram registrados 22 novos casos da doença em jovens desta faixa etária, contra 11 contabilizados no mesmo período de 2013.



"Digo para a garotada que se previna, tenha mais cuidado e não se deixe levar pela emoção, mas pela razão", aconselha Maurício.



Também foi registrado um aumento de novos casos de aids em pessoas na faixa de 50 a 64 anos, que passou de 69 casos (de janeiro a setembro de 2013) para 82 (mesmo período em 2014). Já em relação às outras faixas, o levantamento mostra que houve diminuição dos registros, de janeiro a setembro, conforme quadro abaixo:





*Nome fictício

