Caso Paulo Colombiano: rodoviários protestam no Fórum Ruy Barbosa

Os rodoviários realizam na manhã desta sexta-feira, 28, um ato em prol de Paulo Colombiano e Catarina Galindo, mortos em 29 de junho de 2010, no bairro de Brotas. O protesto, com aproximadamente 120 pessoas, ocorre em frente ao Fórum Ruy Barbosa.

Na manifestação, os envolvidos solicitam à Justiça o julgamento dos suspeitos de matar diretor-tesoureiro do Sindicato dos Rodoviários e sua esposa.

Relembre o caso

O casal foi assassinado na rua Teixeira Barros, em Brotas, a cerca de 500 metros do condomínio Catavento, onde residiam.

Dois homens, que estavam em uma moto, teriam abordado o carro Kia Sportage conduzido por Colombiano no momento em que passava por um quebra-molas e disparado à queima-roupa. Foram detectadas pela polícia técnica, sete perfurações de bala no corpo do sindicalista, duas delas no tórax, embaixo do braço esquerdo, e uma na cabeça de Catarina.

Os suspeitos de cometer o crime estão presos, são eles Claudiomiro Santana, proprietário do Plano Mastermed, ássio Antônio Ferreira Santana, sócio e irmão do homem apontado como mandante do crime.

Na época, os sindicalistas informaram em depoimento que Colombiano vinham recebendo ameaças de morte por telefone e e-mail desde o início das eleições do sindicato.

adblock ativo