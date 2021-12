Caso Neylton: Ex-vigilante pode ter sido morto, diz delegado

A polícia trabalha com a hipótese de o ex-vigilante Josemar dos Santos, desaparecido há um mês, ter sido vítima de homicídio. Josemar foi condenado em primeira instância (a 14 anos de prisão) pelo assassinato do servidor municipal Neylton Souto da Silveira, cometido em 2007, na Secretaria Municipal da Saúde, no Comércio.

Nesta quinta-feira, 13, o delegado Juvêncio Menezes, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, confirmou que a linha de investigação aponta para o assassinato do réu. "O corpo não foi achado, mas estamos investigando as informações que temos recebido", limitou-se a falar o delegado.

Menezes frisou que não há elementos indicando uma relação entre o desaparecimento de Josemar e a morte de Neylton. Apesar de a análise pericial não ter sido concluída, o delegado disse acreditar que o Fiat Palio do ex-vigilante é o carro encontrado incendiado nos fundos do Colégio Rotary, em Itapuã.

Sem esperanças - A mulher de Josemar, de prenome Fernanda, falou que não tem mais esperanças de reencontrar o marido com vida. "Temo pelo pior, que tenham pego ele (sic) e enterrado. Independente do que ele era acusado, quero justiça. Ninguém tem o direito de tirar a vida dele", desabafou.

Ela ainda confirmou que o destino de Josemar, no dia em que saiu de casa (15 de novembro), era um bar e não um local de trabalho - o ex-vigilante vinha trabalhando na construção civil. Josemar foi condenado pelo assassinato de Neylton com Jair Barbosa da Conceição - ambos aguardam em liberdade julgamento de recurso por novo júri e redução da pena.

