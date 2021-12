Caso Neylton: ex-vigilante condenado está desaparecido

Condenado em primeira instância pelo assassinato do servidor municipal Neylton Souto da Silveira, o ex-vigilante Josemar dos Santos está desaparecido desde o último dia 15 de novembro.

O caso está sob apuração da Delegacia de Proteção à Pessoa, onde a queixa foi registrada. Um Fiat Palio, do mesmo modelo que o veículo pertencente a Josemar, foi abandonado e incendiado na Ladeira do Olassá, perto do Parque do Abaeté, em Itapuã, em 17 de novembro.

À frente do caso, a delegada Juceli Rodrigues informou que a análise pericial do veículo ainda não foi concluída. "Por isso não podemos afirmar que se trata do carro pertencente a Josemar. Mas todas as possibilidades estão sendo investigadas", frisou.

Entretanto, a mulher de Josemar, que se identificou apenas como Fernanda, disse acreditar que o carro encontrado é mesmo o do marido. Ela contou que Josemar saiu de casa, em São Cristóvão, por volta das 15h de 15 de novembro. "Ele disse que voltava rápido. Até nos falamos algumas vezes pelo telefone, a última vez à meia-noite. Depois não tivemos mais contato e o celular dele só dá desligado", relatou Fernanda.

Desde então, ela foi ao Instituto Médico-Legal Nina Rodrigues para identificar um cadáver, mas não o reconheceu como sendo de Josemar, e compareceu à 14ª Delegacia territorial (Barra) para fazer o reconhecimento de um suspeito - outro alarme falso.

Ameaças - Hoje completa um ano que Josemar deixou a prisão, beneficiado com um habeas corpus. O advogado dele, Paulo Vilaboim, confirmou ter impetrado recurso por um novo júri e pela redução da pena - Josemar e Jair Barbosa da Conceição foram condenados a 14 anos de prisão, mas aguardam em liberdade o julgamento do recurso.

Fernanda revelou que o marido chegou a receber ameaças, logo após sair da prisão, e que não quis mais trabalhar como vigilante, mantendo-se com biscates. "A gente queria até ir embora de casa. Mas prefiro esperar o que as investigações vão dizer", concluiu.

