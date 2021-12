Caso New Hit: jovem revela terror vivido no ônibus da banda

A reportagem de A TARDE teve acesso, com exclusividade, ao depoimento de uma das jovens de 16 anos - a que era virgem - que acusam nove músicos da New Hit de estupro. Nas declarações feitas à juíza Márcia Simões, na segunda-feira, 18, em Ruy Barbosa, a garota revela detalhes do terror vivido no ônibus da banda com a amiga.

A vítima relata que foi a Ruy Barbosa de van, com a amiga e uma prima dessa amiga, e se hospedou na casa de um outro amigo. Apesar de curtir as músicas da New Hit, elas foram à cidade para participar da micareta.

Na festa, fez amizade com um cordeiro e então conseguiu subir no trio da New Hit. Fizeram fotos com o celular da amiga e pediram a um dos membros da banda, Willian Ricardo de Farias, conhecido como Bryan, para tirar fotos, mas ele convidou as meninas para o ônibus do grupo, pois outra banda iria tocar no trio. Assim que entraram no ônibus, Dudu e Alanzinho pegaram na bunda dela. A garota disse que não gostou e perguntou se eles costumavam fazer isso com todas as fãs. Os dois apenas deram risadas, sem dar importância.

Na hora da foto, Dudu colocou novamente a mão na bunda e ela retirou, ele então apertou. Bryan chamou as duas e alguns músicos para o fundo do ônibus, alegando que a iluminação era melhor para fotos. Ela lembra que era aniversário do dançarino Guiga, que foi homenageado no show.

Não queria perder a virgindade - No fundo do ônibus, seguranças tentaram retirar as garotas, mas os músicos liberaram a presença delas. Em nenhum momento do depoimento, a vítima reconhece o PM Carlos Frederico como um dos seguranças.

Dudu pediu para ela sentar e os dois se beijaram. Não houve carícia e ela enfatiza que em nenhum momento falou que queria fazer sexo e perder a virgindade com o vocalista. Duas pessoas colocaram um pano branco no fundo do ônibus, empatando o local de ser visto por quem estava na frente. O comportamento de Dudu teria mudado a partir desse momento.

Algumas pessoas inclinaram os bancos, e a luz foi apagada. John, que estava no banco atrás dela, segurou as mãos da garota. Ela diz que alguém puxava o cabelo dela, para levantar a cabeça. Enquanto John fazia isso, Dudu partiu para cima dela. Ela gritou, mas ninguém ouviu. O trio tocava alto na praça.

Pílula do dia seguinte - Pouco depois do estupro, seguranças afastaram a vítima. Uma outra pessoa a teria levado para o banheiro e dito: "Você gosta de dar para cantor", e exigido que ela praticasse sexo oral. Até então, a garota não sabia o que se passava com a amiga, que já estava na porta do ônibus para sair.

Quando estava indo embora, Alanzinho bateu na bunda dela. Ela ainda ouviu piadinhas, para que tomasse a pílula do dia seguinte.

Encontro com a amiga - Ao reencontrar a amiga, a mesma estava chorando. Elas pediram para usar o banheiro de uma pousada, mas não contaram nada, com vergonha. A amiga disse que foi forçada por Bryan a entrar no banheiro, onde foi estuprada. Entravam de dois em dois.

A prima da amiga foi quem teve a ideia de denunciar o caso. Na delegacia, a vítima reconheceu Dudu, Bryan, Alanzinho e John. Guiga foi reconhecido pela amiga. Questionada pela juíza por que ficou no ônibus após Dudu passar a mão nela, a jovem disse que pensou que não passaria daquilo.

