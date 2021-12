Caso Joevellyn:Pai da jovem diz que ela está com amnésia

Sem dar detalhes do momento em que foi agredida, a sul-mato-grossense Joevellyn Aghata Martins, 18 anos, tem falado pouco e apresenta sinais de confusão mental e amnésia. A informação é do pai da garota, o socorrista Sérgio Martins. Na última segunda-feira, 29, ele falou de forma exclusiva com a A TARDE. Joevellyn está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Subúrbio desde o dia 18.

Alegando impedimento para fornecer detalhes sobre o quadro da paciente, a assessoria de imprensa do hospital não confirma as informações de Martins. Segundo a assessoria de comunicação, os médicos do hospital também não estão autorizados a falar sobre o caso.

Ansiedade - O drama da família da jovem começou no último dia 15, quando eles foram informados, por telefone, de que ela estava desaparecida. O contato foi feito por uma mulher de prenome Jezebel, 21 anos, que hospedou Joevellyn em Salvador. As duas se conheceram pela internet.

Desde então, a rotina da família foi alterada. Pai, mãe, irmão, tia e avô de Joevellyn vieram para Salvador, onde têm feito visitas diárias à jovem no Hospital do Subúrbio. Além disso, acompanham os trâmites da investigação.

"Fomos orientados (pela polícia) a não dar declarações", relata Martins. Segundo ele, as informações da polícia para a família, até então, são vagas e sem muitos detalhes. "Sabemos apenas o que vocês da imprensa também sabem", contou.

Segundo ele, a viagem a Salvador foi planejada pela própria Joevellyn com o dinheiro que ela economizou trabalhando durante um ano. "Orientamos para que caso algo acontecesse ela fosse para um hotel e nos avisasse. A nossa dúvida é porque ela não fez isso", diz sem detalhar a quantia que a garota tinha para gastar.

Apuração - No último contato com a família, por volta das 12 horas do dia 13, ela disse que, apesar de o bairro São Cristóvão não ser o que esperava, estava bem e voltaria a telefonar.

"Só voltamos a ter notícias dela na segunda, quando Jezebel avisou que ela havia sumido", disse Martins. Até agora, com base em depoimentos de Jezebel e do seu marido, a polícia apurou que Joevellyn saiu após uma discussão com o casal.

Ela teria ido a dois bares e convidada a participar de uma festa. Segundo apuração da polícia, no domingo, a garota foi vista pelo bairro até as 12 horas. Um dia depois, foi encontrada em um matagal desacordada e com marcas de agressão.

Confusão - De acordo com Martins, mesmo confusa, a jovem confirmou que tomou algumas cervejas no bairro. Para ele, a ingenuidade de Joevellyn fez com que ela aceitasse o convite para ir à festa.

"Joevellyn é uma menina sorridente e muito comunicativa. Em nossa terra não há estas maldades que ela encontrou por aqui. Certamente por isso ela aceitou sair com estranhos".

Martins diz que, apesar de ter encontrado com Jezebel e Junior na delegacia algumas vezes durante os seus depoimentos, a família não teve contato com o casal.

A TARDE entrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Civil para atualizar as informações sobre a investigação do caso. A resposta do órgão é que detalhes sobre a investigação não estão sendo repassados.

Segundo a assessoria, policiais continuam investigando detalhes sobre o desaparecimento de Joevellyn e as motivações para as agressões que ela sofreu.

