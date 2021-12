Caso Joevellyn: Polícia descarta informação sobre suspeitos

Continua internada, em estado grave, a turista Joevellyn Aghata Martins, 18 anos, que foi encontrada na última terça-feira, 16, em um matagal no Parque São Cristóvão. A jovem segue na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital do Subúrbio sem alterações no quadro de saúde desde sexta, 19.

Informações divulgadas nesta segunda-feira, 22, dão conta de que a Polícia Civil já teria identificado um suspeito, acusado de espancar e abandonar a vítima seminua no matagal. Mas a assessoria de comunicação da polícia nega que haja suspeitos e informa que as investigações prosseguem da mesma forma. Novas informações podem ser divulgadas nesta tarde.

adblock ativo