Caso Joel: PMs são acusados de impedir exibição de filme

A Associação de Moradores do Nordeste de Amaralina (AMNA), em Salvador, acusa policiais militares de impedir a exibição do documentário "Menino Joel" na localidade, que seria realizada por meio do projeto Cine Maloca. O vídeo, sobre a morte do garoto, seria apresentado no último sábado, 3, mas, conforme a AMNA, foi censurado pelos PMs sob o argumento de que incitava a população contra os policiais.

A informação foi divulgada no mesmo dia no blog da AMNA, que também informou que os policiais estavam fortemente armados e ameaçaram com truculência jovens membros da associação. "Os jovens ainda tentaram negociar se propondo a passar outro video-documentário, mas os policiais impediram ameaçando de arma em riste e alegando a operação Copa do Mundo como motivo para não deixar os jovens exibirem o vídeo", informou.

Ainda conforme a publicação, desde julho, a AMNA desenvolve o projeto Cine Maloca, que apresenta vídeos na rua quinzenalmente, por meio de data show, em vários pontos do bairro. Segundo a AMNA, os vídeos e documentários são educativos "com a finalidade de promover a discussão e a mobilização da comunidade entorno dos problemas da violência, das precárias condições de moradia e de abandono do bairro pelas autoridades públicas".

A sessão do último sábado seria a terceira de vídeo-documentário apresentado para a comunidade, segundo a Associação, que informou também que já realizou exibições no Vale das Pedrinhas. "O vídeo-documentário censurado pela policia militar foi realizado de forma independente para denunciar o assassinato de Joel da Conceição Castro, 10 anos, filho do mestre de capoeira Joel".

A AMNA também informou que continuará com a mostra dos documentários e irá entrar com uma representação junto ao Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado "no sentido de assegurar o direito democrático de livre expressão".

Em nota enviada à imprensa, por meio do Departamento de Comunicação Social, a Polícia Militar informou que garante a liberdade de expressão e que irá apurar o ocorrido. A PM também informou que coloca à disposição da comunidade do Nordeste de Amaralina a sua Ouvidoria.

O caso

O garoto Joel morreu dentro de casa, aos 10 anos, após levar um tiro durante um confronto entre policiais e traficantes, por volta da meia-noite do dia 22 de novembro de 2010, no Nordeste de Amaralina. Joel se preparava para dormir quando foi atingido.

Ele chegou a ser levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu cerca de duas horas depois.

A comunidade acusa um dos policiais de ter disparado o tiro que atingiu o garoto. Nove policiais militares, lotados na 40º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que participaram da ação respondem por homicídio duplamente qualificado pelo crime.

Assista abaixo o documentário "Menino Joel":

Da Redação Caso Joel: PMs são acusados de impedir exibição de filme

Primo

Menos de três anos depois da morte de Joel, o primo do garoto, Carlos Alberto Conceição dos Santos Júnior, também morreu após ter sido baleado em ação de policiais militares da Base Comunitária de Segurança do Nordeste, na Rua Aurelino Silva - a mesma em que Joel morava. Ele morreu no dia 13 de junho desse ano.

Em nota, a Polícia Militar informou, na época, que os policiais teriam sido recebidos a tiros por oito homens na Olaria e atingiram, no revide, um deles - "identificado como Carlos Gil". Moradores do bairro, no entanto, contestaram a versão da PM e reclamaram que Carlos Alberto teria sido rendido pelos policiais na Rua Aurelino Silva, conhecida como Olaria, e baleado na cabeça quando estava a caminho da praia.

Sete policiais militares que participaram da ação que resultou na morte de Carlos Alberto foram afastados.

adblock ativo