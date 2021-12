Caso Itamar: Presidente do GGB é ouvido pela polícia

O presidente do Grupo Gay da Bahia (GGB), Marcelo Cerqueira, foi ouvido pela Corregedoria da Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira, 2, sobre a denúncia feita à polícia contra a delegada Simone Moutinho, responsável pelas investigações do assassinato do universitário Itamar Ferreira Souza, 25 anos, no último dia 13 de abril.

No depoimento, Cerqueira denunciou a delegada por ter emitido "conclusões precipitadas à respeito da morte de Itamar, que teriam ferido a dignidade da vítima e inflamado a dor dos familiares". Simone Moutinho, titular da 3ª Delegacia de Homicídios (BTS), teria afirmado que o jovem morto foi atraído para o local do homicídio, na praça do Campo Grande, na expectativa de que faria sexo grupal com três moradores de rua, que são os principais suspeitos do crime, e mais um amigo.

"A delegada foi muito infeliz em suas declarações e a divulgação ampla das mesmas constitui uma nódoa à honra do estudante assassinado, sua família e da vítima sobrevivente ao ataque", afirmou em nota Cerqueira. Procurado pelo Portal A TARDE, a Polícia Civil informa que a delegada não irá comentar a denúncia.

