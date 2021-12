Caso de Kátia Vargas: julgamento de recurso é adiado novamente

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) adiou pela segunda vez, nesta quinta-feira, 25, o julgamento do recurso que pede a anulação do júri popular da médica Kátia Vargas, referente à morte dos irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, de 21 e 23 anos, após acidente de trânsito em outubro de 2013, no bairro de Ondina, em Salvador.

A audiência, que estava prevista para a próxima quarta, 31, já havia sido remarcada no último dia 17. O motivo do adiamento se deve a uma viagem internacional do advogado da médica, entre 19 de julho a 1º de agosto.

Segundo o TJ-BA, as passagens já haviam sido emitidas antes de a sessão ser remarcada. Ainda não há informações sobre quando será definida a nova data.

A audiência determinará se a absolvição da médica pelo júri popular será anulada. Em dezembro de 2017, foi decidido que ela não provocou a morte dos irmãos.

