Caso de jovem envolvido em dois acidentes vai ser encerrado

A investigação sobre o jovem que se envolveu em dois acidentes na Barra, vai ser encerrada ainda essa semana. A informação foi dada durante o sepultamento de George Saldanha, de 28 anos, pela delegada responsável, Carmen Dolores, nesta terça-feira, 13.

A delegada acredita que o caso tenha sido uma ação deliberada, ou seja, foi provocada por George. Ainda essa semana, irá conversar com o amigo da vítima, Murilo, dono do veículo usado no acidente, além de recolher e enviar o celular dele para a perícia.

Último adeus

Familiares e amigos de George Brito Saldanha reuniram-se no final da tarde desta terça no cemitério Campo Santo, na Federação, para dar o último adeus ao jovem.

Muito emocionada, a mãe de George, Cristina Saldanha, chegou a desmaiar durante o velório. Visivelmente abalados, os presentes não quiseram falar com a imprensa.

O caso

George Saldanha morreu após bater o carro contra a parede da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba), na Graça, na segunda-feira, 12.

A vítima já havia se envolvido em um outro acidente no bairro da Barra no início da manhã, com o próprio veículo, quando perdeu o controle do carro e invadido o posto de gasolina Menor Preço após bater contra um poste.

