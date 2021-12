Caso com mulher de traficante pode ter motivado mortes

O relacionamento amoroso de um dos três irmãos com a mulher de um traficante é uma das possíveis motivações pelo triplo assassinato na noite de quarta-feira, 17, em São João do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

"Recebemos informações de que um dos irmãos teria se envolvido com a namorada de um bandido do grupo liderado pelo traficante Ednelson. O bandido foi para matar apenas esse jovem e acabou matando os outros", afirmou o delegado Nilton Borba, titular da 5ª Delegacia Territorial (DT/ Periperi).

Outra linha de investigação, segundo o delegado, considera a possibilidade de o crime ter sido motivado por envolvimento dos irmãos com o tráfico de drogas.

"Oficialmente, nenhuma das vítimas tem passagem pela polícia. Mas recebemos informações de que eles estariam traficando na área", disse Nilton Borba.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), cinco homens participaram do assassinato dos irmãos Elias Nascimento Brito dos Santos, 19 anos, João Mateus Nascimento Brito dos Santos, 17, e Tiago Nascimento Brito dos Santos, 15. Mas apenas três invadiram o imóvel e os executaram. Os dois restantes ficaram na parte externa do imóvel, em vigília.

Familiares informaram à polícia que apenas o irmão mais novo, Tiago, 15, tinha envolvimento com o tráfico de drogas, ainda conforme a Stelecom.

Tiros 'incontáveis'

Nos registros da Stelecom, consta que os irmãos foram feridos por "vários tiros, dos pés à cabeça, sem a possibilidade de contagem". Há indícios de que os bandidos usaram metralhadoras. Os irmãos foram encontrados baleados juntos, em um dos cantos da sala, perto do sofá e da escrivaninha onde fica um computador.

Eles foram levados por moradores aos Hospital do Subúrbio, mas já chegaram mortos à unidade de saúde. A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que a mãe deles estava no imóvel no momento do crime, mas não teve condições de informar à polícia as características dos suspeitos, pois estava à base de remédios.

Pai estava no interior

O crime ocorreu por volta das 20h, na casa de número 7, na Travessa Noroeste, transversal à rua dos Ferroviários, em São João do Cabrito. Além das vítimas, o irmão mais velho e o pai deles também moram na residência, mas não estavam no local no momento do crime.

Sob anonimato, um parente disse que o irmão mais velho, que faz parte da Marinha, trabalhava no momento em que os irmãos formam executados. Já o pai chegou na quarta-feira, 17, de uma cidade do interior do estado, onde foi acertar um trabalho.

"Ele fez de tudo para os filhos viajarem com ele, mas os meninos não quiseram", disse o parente.

Suspeita

Um outro parente dos três irmãos disse que o crime foi cometido por homens que chegaram em motocicletas. O delegado Nilton Borba informou que os suspeitos fazem parte do bando liderado pelo traficante Ednelson.

"Hoje, esse Ednelson é o cara que mais preocupa no Subúrbio. Ele é foragido do sistema prisional e possui vários mandados de prisão em aberto por homicídios e tráfico de drogas", afirmou o titular da 5ª DT.

"Eu não sei exatamente quantos homicídios ele é suspeito de ter cometido. Ele responde a vários procedimentos pelo DHPP (Departamento de Homicídios) e DRACO (Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado)", completou o delegado.

adblock ativo