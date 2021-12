Caso Acbeu: segurança presta depoimento

O segurança do Acbeu, suspeito de agredir a atriz Talita Andrade, prestou depoimento nesta terça-feira, 10, na 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra). O caso aconteceu na noite do dia 1º de março, quando a vítima participava de um evento na galeria de arte da instituição e levou um soco no rosto desferido pelo funcionário.

O titular da unidade, João Cavadas, disse que o segurança negou que as motivações das agressões tenham sido homofóbicas. Segundo Cavadas, ele comentou que o desentendimento foi causado em razão de a atriz querer usar o banheiro fora do horário qaundo surgiu a discussão.

"O depoente afirmou que a agressão não teve conotação homofóbica e o motivo foi uma discussão entre ele, a mulher agredida e a sua companheira. Ele afirmou que elas queriam usar o banheiro - fora do horário de funcionamento - e quiseram forçar a entrada".

Cavadas comentou que o inquérito policial está quase pronto, mas ainda falta ouvir algumas testemunhas. Tanto o segurança, quanto a atriz ainda podem apresentar pessoas que irão depor sobre o caso. A previsão para liberação do laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT), informando a gravidade da lesão é de 30 dias.

"Apesar das imagens que visualizamos, somente o perito poderá dizer a gravidade da lesão no rosto da garota e vou poder classificar o tipo da lesão corporal. Creio que em 20 dias o inquérito estará pronto. Até a próxima semana já terei o depoimento das testemunhas e faltará somente o laudo para encaminhar o caso à justiça", concluiu o delegado.

Dois dias após o caso, o Acbeu enviou uma nota à imprensa dizendo repudiar qualquer tipo de violência e que "não pouparia esforços para minimizar o sofrimento das vítimas e os prejuízos causados".

