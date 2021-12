Casas são reformadas em bairros populares

O ajudante de pedreiro Antônio Carlos Brandão, 56, construiu a casa onde mora há 40 anos com a ajuda de parentes e vizinhos. Antes, vivia em uma de taipa. Com os "bicos" que faz, diz, não dá para investir no imóvel.

Há oito meses, uma infiltração fez com que o reboco do teto do quarto em que dormia com a esposa caísse. O casal terá, agora, uma segunda ajuda - desta vez, do poder público - para reformar o imóvel, localizado na rua Beira Rio, em Nova Constituinte, subúrbio ferroviário.

A casa de Antônio foi uma das contempladas pelo programa municipal Morar Melhor, que, até o final de 2016, beneficiará com recursos próprios 20 mil famílias de Salvador, segundo o prefeito ACM Neto. Nessa primeira etapa, o investimento é de R$ 100 milhões, e o projeto visa fazer "reformas emergenciais em moradias de bairros carentes".

Nesta quinta-feira, 8, Neto assinou, no local, a ordem de serviço para reformas nas 528 residências selecionadas no bairro. No programa, ainda há um planejamento para que sejam contemplados 20 mil imóveis por ano durante os próximos cinco anos, somando 100 mil unidades até 2020. O investimento total é de R$ 500 milhões.

"Disseram que vão fazer o reboco da casa toda, o muro, pintura e porta nova. É bom. Nunca pensei que fosse acontecer. Se eles prometerem não parar o serviço", disse Antônio, que atualmente divide uma cama de solteiro com a esposa em um vão no fundo da casa.

Cada intervenção terá um limite de R$ 5 mil por residência. "A gente vai dar até R$ 5 mil de melhoria habitacional em cada casa, fazendo chapisco, reboco, pintura, reforço de telhado. Enfim, a família é que escolhe, ao lado da prefeitura, quais intervenções serão feitas", destacou o prefeito.

A filha de Antônio, Edjane Brandão, 28, mora no andar de cima da casa do pai. No espaço, há dois vãos, mas a ausência de um banheiro faz com que ela e os dois filhos tenham que usar o da casa de baixo.

Ela também será beneficiada. "Eu gostei porque estou sem emprego e não tenho como construir nada. Eles disseram que vão pintar, trocar portas e rebocar. Pena que não podem fazer um banheiro. Eu perguntei, mas disseram que não dá. De qualquer forma, já é uma ajuda", afirmou Edjane.

Entre os contemplados de nesta quarta, havia também descontentes. O balanceiro Carlos Silva, 32, reclamou do alcance das intervenções. "Eu acho que é um viver de aparências, porque a nossa casa é rebocada por fora, mas do lado de dentro continuamos passando muitas dificuldades", afirmou.

Já a dona de casa Yasmim Bricídio, 22 anos, ponderou. "Há muitas coisas para fazer na casa, e a gente com muita dificuldade financeira. O que a prefeitura vai fazer já ajuda", disse.

Outras ações

Durante o evento desta quarta, também foi assinada ordem de serviço para pavimentação e drenagem da rua e travessa 9 de Março, além da Trav. Nova Guiné, com investimento de R$ 800 mil. A pedido dos moradores, ainda foi autorizada a pavimentação da rua Beira-Rio de Cima.

