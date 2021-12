Casas de madeira são construídas em Vila Esperança

Até esta segunda-feira, 12, 100 voluntários da Organização Não-Governamental (ONG) Teto, entidade que trabalha pela erradicação da pobreza na América Latina e Caribe, vão construir mais sete casas na comunidade Vila Esperança, no bairro de Pau da Lima, com o apoio dos próprios moradores do local.

Lá, oito residências já foram finalizadas, em junho, para abrigar famílias que tiveram seus barracos levados por enchentes ou derrubados pela força da chuva.

Na equipe da organização, que está em Salvador há um ano e meio, estudantes de arquitetura e engenharia, além de mão de obra não especializada. "Temos voluntários que foram beneficiados na primeira leva de casas e resolveram ajudar nas outras etapas", conta a diretora da Teto na Bahia, Gabriela Tiemy.

Ela explica, ainda, que as residências são construídas com madeiras que possuem selo de sustentabilidade e custam, cada uma, aproximadamente R$ 5 mil. O valor é arrecadado por meio de doações (leia ao lado) e cada morador contemplado contribui com R$ 200.

Felicidade

Entre os critérios utilizados para a seleção das comunidades beneficiadas, o principal é a identificação de que no local não há projetos estatais previstos ou outras ações em andamento.

Das sete casas construídas nesse final de semana, uma será da dona de casa Edileusa Sales, 33 anos. Ela, que tem três filhos, um deles deficiente, não escondia a alegria, neste sábado, 10, enquanto ajudava os voluntários da Teto na construção da nova moradia. "Antes minha casa infiltrava água e estava preste a cair. Estou tão feliz", afirmou à equipe de A TARDE.

Do outro lado do morro, no mesmo dia, a catadora de material reciclável Maria de Lourdes do Carmo, 59, já desfrutava do conforto da nova casa. Essa, diferente da anterior, onde morava, sem alagamento e pingueiras.

"Eu dormia sentada quando chovia, ficava a noite toda esperando a hora de correr. Hoje, estou no país das maravilhas", comemora dona Lourdes, sem nem se incomodar com o esgoto que ainda corre na frente da casa.

Em todas as áreas visitadas por A TARDE, o esgoto corre a céu aberto e o acesso impossibilita a locomoção de deficientes e idosos.

