Casas atingidas por queda de muro no Comércio são demolidas

Duas casas da Ladeira da Preguiça foram demolidas na manhã desta terça-feira, 19, após serem atingidas pelo muro de um casarão que desabou na segunda, 18, devido às chuvas que atingiram Salvador.

A demolição foi feita manualmente por técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), pois o local não possui acesso para máquinas de grande porte. Além disto, havia o risco de o trabalho efetuado pelos equipamentos afetar imóveis vizinhos, que são tombados como patrimônio histórico. Outras duas casas da região também serão demolidas por ainda apresentarem riscos aos moradores.

O acidente provocou a morte de Oberdan dos Santos Barbosa, de 32 anos, que estava em um quarto de sua casa no momento do desabamento. Ele chegou a ser ocorrido pelo Salvar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Já o irmão da vítima, Wesley Barbosa, que também ficou soterrado, foi retirado com a ajuda de moradores e passa bem.

Casos semelhantes

Na última quinta-feira, 14, os técnicos da Sucom já haviam demolido outras casas localizadas na Boa Vista do Lobato, no Subúrbio Ferroviário, como parte de uma operação para evitar novos acidentes, já que as construções estavam em áreas de risco.

Na quarta, 13, doze residências precisaram ser derrubadas nas localidades de Boa Vista do São Caetano (3), Baixa do Fiscal (3), Marotinho (2), Liberdade (2), Plataforma (1) e Vale dos Lagos (1).

