Casarão volta a abrigar secretaria após reforma, diz Wagner

O governador Jaques Wagner visitou o prédio da Secretaria Municipal de Educação que sofreu um incêndio na noite desta quinta-feira, 3. Wagner se encontrou com o prefeito ACM Neto no local do incidente, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador. O governador afirmou que, após a recuperação, o casarão, que já foi residência do poeta Casto Alves, voltará a abrigar a Secretaria Municipal da Educação. Nesta sexta-feira, 4, o prefeito e o secretário municipal de educação, Carlos Bacelar, participam de uma reunião de emergência para avaliar os prejuízos causados à secretaria.

O fogo foi debelado no início da madrugada desta sexta-feira, 4. O local começou a ser consumido por chamas por volta das 22 horas de quinta, sendo que as chamas foram completamente controladas por volta de uma hora da manhã desta sexta. Apesar do trabalho do Corpo de Bombeiros, a estrutura do prédio secular foi irreversivelmente comprometida. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.

Acompanhado do secretário Carlos Barcelar, o prefeito ACM Neto acompanhou o trabalho dos bombeiros durante toda a noite. Destacando como prioridade a acomodação dos quase 100 funcionários que atuavam no prédio da Secretaria, o democrata cancelou a visita de trabalho à comunidade de Massaranduba, na Cidade Baixa, programada para a manhã desta sexta.

Segundo informações do chefe da Agência Geral de Comunicação (Agecom), Roberto Messias, o incêndio não interfere o processo de matrícula para o ano letivo de 2013, já que o mecanismo de inscrição é online. "A maior perda é o patrimônio, um prédio do início do século XIX", lamentou Bacelar, informando ainda que no prédio atingido fica guardada pouca documentação da secretaria.

Conforme Roberto Messias, a maior parte do material da Secretaria está guardada em um prédio anexo, que não foi atingido pelo fogo. "Boa parte já está em meios eletrônicos e em backup. No prédio incendiado, estão processos recentes, administrativos, financeiros e disciplinares", informou. Três viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram no prédio.

