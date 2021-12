Casarão que desabou no Dois de Julho é parcialmente demolido

A parte remanescente da parede do casarão, que desabou na manhã desta sexta-feira, 1º, na rua do Cabeça, no bairro do Dois de Julho, em Salvador, foi demolida. O trabalho foi realizado, à tarde, por equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

Segundo o engenheiro da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Antônio Figueiredo, o órgão realizará perícia, porém dentre as causas pode estar a escavação da obra ao lado da Sedur. “A Defesa Civil vai emitir parecer sobre o caso. A área escavada foi coberta por escombros e ainda não tem como avaliar a profundidade”, diz o engenheiro.

Por meio de nota, a Sedur informou que a obra possui alvará de construção, mas será interditada por questões de segurança, até que a perícia para identificar a causa seja concluída. No local, será construído um empreendimento que contará com térreo, primeiro e segundo andares e subsolo".

O comércio funcionava no local há 33 anos e passou por reforma há cerca de três anos.

adblock ativo