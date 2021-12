Casarão pega fogo no Comércio

Um casarão, onde funcionava uma loja de brinquedos, pegou fogo na Avenida das Naus, no Comércio, ao lado do Elevador Lacerda e Igreja da Conceição da Praia, na manhã desta quarta-feira, 13. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio, que já foi controlado, começou por volta de 4h30 desta quarta. Ninguém ficou ferido. Equipes dos Bombeiros estão no local. Ainda não há informações sobre o que provocou as chamas.

O imóvel fica próximo ao casarão que desabou no Comércio em 17 de julho deste ano, matando uma mulher e deixando um ferido.









