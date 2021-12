Casarão na Ladeira da Soledade desaba e deixa ao menos um morto

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, na noite desta segunda-feira, 24, no desabamento de parte de um casarão na Ladeira da Soledade, bairro da Liberdade, em Salvador, segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom). Outras duas ainda não haviam sido localizadas até por volta da 01h.

De acordo com o órgão, cinco pessoas, todas da mesma família, estavam no local no momento do desabamento. A vítima foi identificada como Ana Paula Carrero Deminco, de 37 anos. Ela foi encontrada morta no local.

Dois foram resgatados com vida nos escombros pelos bombeiros. Simone Deminco Rufinagueli, 42, e um adolescente de 13 anos foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas o estado de saúde não foi informado.

Ainda conforme a Stelecom, outras duas pessoas ficaram sob escombros. Elas foram identificadas como Paulo Carrero, 43, e José Próspero Deminco, 73. Até a 01h, não haviam sido resgatadas.

Segundo informações da Setelecom, moradores relataram ter ouvido uma explosão​

O imóvel fica situado próximo ao Colégio Carneiro Ribeiro e desabou por volta das 22h. Segundo a Stelecom, populares relataram ter ouvido uma explosão antes de parte do casarão cair. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Também foi descartado o risco de um novo desabamento no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar (PM-BA), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Transalvador e Defesa Civil foram enviadas ao local.

