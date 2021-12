Casarão na Conceição da Praia desaba e mulher morre soterrada

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, na madrugada do sábado, no desabamento de um casarão de quatro andares, na Ladeira da Conceição da Praia (Cidade Baixa), usado como prostíbulo. Um dos feridos ficou preso sob os escombros e não havia sido resgatado até o fechamento desta matéria, por volta das 22h40.



As péssimas condições de conservação do casarão e as fortes chuvas que atingiram a cidade durante a noite de sexta-feira e madrugada de sábado foram os motivos que causaram o desmoronamento, segundo o subsecretário de Defesa Civil, Osny Bomfim. Ele confirmou que o imóvel já era condenado pelo órgão desde 2008, quando um bar que funcionava no local foi fechado.







O casarão, situado entre as ladeiras da Conceição da Praia e da Montanha, desabou por volta de 1h30, quando quatro pessoas estavam no seu interior. O assoalho de madeira de três andares do prédio desmoronou sobre as vítimas, que estavam no térreo. A garota de programa identificada apenas como Artemísia foi soterrada pelos escombros, além de três frequentadores do local: Robson Borges e dois homens de prenomes Tadeu e Elielson.







Moradores de prédios vizinhos ao casarão acionaram o Corpo de Bombeiros por telefone. Pouco tempo depois, chegaram ao local equipes do 1º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), situado na Ladeira da Praça. Robson e Tadeu foram resgatados com ferimentos leves e depois levados para o Hospital Geral do Estado (HGE) por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).







Horas depois, os bombeiros conseguiram localizar o corpo de Artemísia, preso sob escombros, mas ela estava sem sinais vitais. Os homens do 1º GBM não conseguiram retirar o corpo da mulher por causa da quantidade de entulho. Os bombeiros escutaram a voz de Elielson e concentraram as buscas na tentativa de resgatá-lo debaixo de uma verdadeira montanha de escombros.







Aluguel - Cerca de duas horas antes do desabamento, três moradores já tinham deixado o casarão, temendo que o imóvel pudesse cair por causa do temporal. Izabel Aparecida Jones Maciel, 33 anos, residente no local, contou que saiu do prédio por volta das 23 horas da sexta-feira. O locador do casarão, identificado como Luiz Carlos, também abandonou o prédio, no mesmo horário, junto com a mulher Jeziane Jesus Santos, 25.







Mas Artemísia não deixou o imóvel, junto com os três homens que visitavam o prostíbulo. “Nós deixamos a casa e fomos dormir num hotel na Barroquinha. Meu marido ainda deu R$ 20 para Artemísia ir dormir num hotel, mas ela não foi e acabou morrendo”, desabafou Jeziane.







O comerciante Raimundo Jorge Farias contou que ele e o irmão, Luiz Carlos, alugam o casarão da proprietária do imóvel, de prenome Isaura. “Meu irmão tem o contrato de locação, a Defesa Civil nunca notificou a gente informando que o prédio corria risco de desabar”, informou Raimundo Jorge, contestando informações que foram fornecidas pela Defesa Civil.





