Casarão localizado no Barbalho será demolido

Um casarão com risco de desabamento localizado no bairro do Barbalho, no Centro Antigo de Salvador, será demolido neste sábado, 29. A informação foi confirmada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), que autorizou no fim da tarde desta quinta-feira, 27, a ação sobre o imóvel.

O prédio está situado na rua Professor Viegas, interditada desde o último dia 20. O bloqueio foi realizado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a pedido da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

A demolição será feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur). Para evitar acidentes, outras áreas na região, ainda não reveladas, serão interditadas.

Embate

Desde quando foi anunciada a interdição da rua, o Ipac negou a responsabilidade sobre a propriedade, afirmando que não fazia parte da sua área de atuação.

De acordo com o órgão, a primeira responsabilidade é do proprietário. Em segunda instância é da prefeitura, que tem responsabilidade na ocupação e no ordenamento do solo da cidade.

Na manhã desta quinta, a Codesal realizou mais uma vistoria no imóvel e voltou a reafirmar que existe risco de queda e que o Ipac é o responsável pelo casarão.

Em nota, o órgão municipal disse que enviou três ofícios à entidade, informando sobre o risco e pedindo avaliação, mas não tinha obtido resposta.

Em comunicado, o Ipac informou que o local não integra a área de atuação do órgão, e, portanto, a cobrança é “inverídica, ilegal e caluniosa”. O proprietário, que não teve a identidade revelada, foi notificado, mas afirmou não ter recursos para arcar com as obras.

