Casarão é demolido na Barra para construção de arranha-céu

Foi iniciada na manhã nesta quinta-feira, 13, a demolição do antigo casarão que dará lugar ao empreendimento La Vue, na Ladeira da Barra, em Salvador. Parte da fachada do imóvel já foi destruída pelos funcionários da construtora Cosbat Empreendimentos, que usaram retroescavadeiras.



Apesar das reivindicações da Associação de Amigos e Moradores do bairro (Amabarra), a contrutura afirmou que dispõe de toda a documentação legal para a construção do novo imóvel.



Em nota, a associação de moradores reclama que "um empreendimento deste porte causará severo impacto no meio ambiente, seja no quesito esgotamento sanitário, formação contínua de resíduos, seja pelo congestionamento de veículos numa área onde recentemente se restringiu o fluxo de carros, além dos danos irreparáveis ao patrimônio".



Empreendimento



O La Vue irá abrigar apartamentos de 259 m², com quatro suítes, e será um por andar. Além disso, a torre residencial terá 107 metros de altura.





adblock ativo