Casarão desaba parcialmente no Dois de Julho

Um imóvel desabou parcialmente durante a madrugada desta sexta-feira, 13, em Salvador. O incidente aconteceu por volta das 3h10, na rua do Sodré, no largo Dois de Julho, em frente ao Museu de Arte Sacra.

Segundo moradores, um homem que estava na casa, e que tinha ficado preso nos escombros, foi resgatado por homens do Corpo de Bombeiros. Outros dois moradores do imóvel conseguiram sair.

Os escombros atingiram uma casa ao lado. Outros imóveis vizinhos serão avaliados pela Defesa Civil. Alguns moradores informaram que foram orientados a deixar suas casas até a avaliação ser concluída.

Conforme informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), equipes do Serviço de Atendimento de Médico de Urgência (Samu), Salvar e do 18º Batalhão da Polícia Militar estiveram no local.

