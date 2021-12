Casarão antigo pega fogo na Lapinha

Um incêndio atingiu um casarão antigo na manhã desta quarta-feira, 10, na Travessa Lima e Silva, no bairro da Lapinha, em Salvador. A construção fica próxima ao Instituto Federal da Bahia (Ifba), no início do Barbalho.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros conteve as chamas durante a manhã, acompanhado por uma viatura da Polícia Militar. Os bombeiros não entraram na construção, pois a estrutura antiga oferecia riscos de desabamento.

De acordo com informações da Transalvador, os trabalhos de contenção do incêndio já foram encerrados e o trânsito está fluindo normalmente na região da Soledade, nesta quarta-feira. Os condutores de veículos que vão em direção à Liberdade já podem usar a Ladeira da Soledade e ruas São José de Cima e São José de Baixo.

adblock ativo