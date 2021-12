Casamento será realizado a 10 metros de profundidade no mar

Já imaginou casar no fundo do mar? Dois casais de mergulhadores vão realizar esse feito inédito na praia do Porto da Barra no dia 7 de maio. Neste sábado, 23, foi o dia do primeiro ensaio da cerimônia que será feita a caráter com direito a terno, vestido de noiva, beijo e ao tradicional arremesso de buquê e 20 convidados.

Os curiosos que passavam pelo local ficaram surpresos. O casal de turistas uruguaios Betina Gutierrez e Fábio Careta (ambos de 40 anos), aprovaram. "Fantástico", disse ela. " Eu também gosto de mergulho, é uma ótima ideia", pontuou ele.

A ambulante Tatiana Ferreira, 36, afirmou que não teria a mesma coragem dos casais. " É diferente e ótimo para quem gosta de praticar o esporte", disse.

Os noivos Diego Penna Alves de Sousa Camerino e Júlia Sussuarana explicam como surgiu a ideia. " Nós somos mergulhadores da escola Galeão Sacramento e o Bruno, proprietário da escola, nos sugeriu. Achamos conveniente, já que passamos mais tempo no fundo do mar do que na terra", disse o servidor público Diego, que mergulha há cinco anos.

A estudante Júlia pratica a atividade há 1 ano e meio. "Vai ser um pouco diferente, pois não vamos usar colete, apenas o regulador e o peso para que a gente fique lá embaixo, pois a tendência é subir", explicou a noiva.

O dono da escola, Mario Bruno de Souza, vai comandar a cerimônia. O pai irá conduzir os noivos até o altar e a Sereia Selene será a dama de honra e fará a entrega das alianças para os dois casais no fundo do mar. da praia do Porto.

O outro casal é o estudante Nargiclei Rodes Grecco, 33, e a supervisora de recursos humanos Adijaiane da Cunha Grecco Rodes, 28, eles têm 3 meses de mergulho na escola. " Nós casamos na superfície do mar em 30 de janeiro e daí tivemos a ideia e levamos para o instrutor. O mar é tão lindo quanto a superfície", disse Nargiclei.

Adijaiane afirmou que o evento será feito com total segurança." Vão ter monitores para controlar nossa carga de oxigênio e todos que vão participar têm curso de mergulho, além de ser a 10 metros de profundidade, onde há um banco de areia", explicou.

Cerimônia

A bióloga Cláudia Araújo, 26, será uma das convidadas e acredita que será algo inusitado. "Estou acostumada a fazer ações para a retirada de lixo do mar, já casamento embaixo d' água é minha primeira vez", sorriu.

Ela não pensa em fazer o mesmo que os noivos. "Eu quero casar, mas não no fundo do mar, pois as pessoas que eu gostaria de levar, não iriam poder ir, pois precisariam passar pelo curso e obter o certificado da Naui e Padi (duas certificadoras internacionais)", explicou.

Os convidados e os noivos vão usar equipamentos para que a cerimônia ocorra com segurança e tranquilidade. Os convidados usarão máscaras, nadadeiras, cilindro com oxigênio, regulador, cinto de lastro (para se manter no fundo do mar), roupa de neoprene (específica para a prática de mergulho).

Já os noivos utilizarão os equipamentos escondidos nas roupas para não tirar a beleza das vestimentas tradicionais. Haverá registro de fotos no fundo do mar e os equipamentos serão maquiados com a cor das vestes para que possam ter fotos com boa qualidade visual.

A cerimônia durará em torno de 30 minutos e a comunicação será feita com placas de PVC e sinais com a mão, o que aprendem no treinamento, que tem aulas teóricas e práticas.

