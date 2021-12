Casamento será nos bairros e maternidades enviarão certidões

Maternidades de mais sete hospitais de Salvador expedirão certidões de nascimento gratuitas logo após o parto. A medida foi anunciada, nesta terça-feira, 10, pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), após a unificação dos cartórios de registro civil dos subdistritos de Brotas e Vitória.

Com a medida, os hospitais sob jurisdição desses cartórios terão unidades interligadas ao TJ-BA. São eles: Santo Amaro, Hospital Geral do Estado, Aliança, Português, Aristides Maltez, Teresa de Lisieux e Iperba. Esses também passarão a expedir certidões de óbito e guia para sepultamento.

Para o corregedor-geral de justiça, desembargador José Olegário Monção Caldas, a medida surge para agilizar o atendimento à população, já que as unidades contarão com 43 funcionários, cada, sem a necessidade de limitar a quantidade de usuários que diariamente procuram os serviços.

"Eram cartórios com muita dificuldade de atendimento ao público, por conta da pequena quantidade de servidores e uma localização não muito boa", informou. "A privatização deverá ocorrer em seis meses, mas o cartório já tem todo o aparato para o bom exercício da cidadania", acrescentou.

As unidades que funcionarão na rua Professor Martagão Gesteira (Barra) são as únicas em trâmite de privatização entre os 21 cartórios de registro civil da capital. Ambas concentrarão os processos para dar entrada na documentação de casamentos, o que não impede os noivos de fazer isso também nos bairros.

O desembargador avalia, ainda, que o cidadão passa por três momentos especiais na vida - nascimento, casamento e morte -, o que motiva a humanização dos cartórios. "Por isso, tiramos o casamento de uma sala pequena, no Fórum Ruy Barbosa, para realizar nos bairros", informou.

A delegatária dos novos cartórios, Mary Jane Lessa, assegura que qualquer pessoa que more na capital está habilitada a casar na unidade da Barra. "Antes do processo de privatização, o atendimento diário era limitado a 60 senhas, tanto em Brotas quanto na Vitória. Agora, não mais", diz.

Cerimônia

Para marcar a transição do regime público para o privado, uma cerimônia coletiva com 34 casais, alguns deles homoafetivos, foi realizada no auditório do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), no Centro Administrativo da Bahia. Com direito a música ao vivo, os noivos deram mais um passo em direção a uma nova etapa da vida em matrimônio.

Os primeiros a assinar a documentação do registro civil foram o casal formado pelo vendedor Rosenildo e Rosiene Guerreiro, ambos com 32 anos.

Grávida, prestes a dar à luz, a noiva comemorou o que chamou de "fim da enrolação", após quatro anos em que estão juntos.

"Já estava mais do que na hora de esse casamento sair. As contrações na barriga foram o sinal de que não podíamos mais adiar a cerimônia", disse a gestante, que já decidiu o nome da filha, que se chamará Lis Catarina.

