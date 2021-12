Casamento entre Prefeituras movimenta redes sociais

Uma brincadeira entre prefeituras movimenta as redes sociais essa semana. Tudo começou depois que a Prefeitura de Curitiba disse na quarta-feira, 17, que não poderia casar. Aproveitando o comentário, o governo municipal do Rio de Janeiro lançou a proposta de casório: "É uma pena, Prefeitura de Curitiba! Formaríamos um ótimo par. Teríamos dias mais calorosos e azuis e noites mais gostosas, com friozinho, filminho e edredom".

O pedido de casamento se espalhou e foi comentado por internautas. Prefeituras de outras cidades entraram na campanha do "#AceitaCuritiba", inclusive o governo municipal de Salvador, que inicialmente propôs uma lua de mel na capital baiana, exaltando as belezas e pontos turísticos da cidade.

Outros municípios ofereceram o buffet para a festa, pediram para ser madrinhas ou apenas deram "força" para o relacionamento. Como todo enredo amoroso digno de novela, a brincadeira também teve "terceiros" envolvidos no enlaçe. A Prefeitura de Guarujá divulgou uma foto de um urso de pelúcia retalhado ao lado de um coração partido com a hashtag "#ciúmes".

Com toda repercussão, os governos municipais aproveitam para divulgar projetos, belezas naturais e atrativos das cidades. A Prefeitura de Salvador, por exemplo, sugeriu que os "pombinhos" visitassem a capital baiana neste fim de semana para apreciar o Festival da Primavera, que acontece no Rio Vermelho. "Quem sabe não rola alguma coisa?", sugeriu o governo soteropolitano.

