Casal suspeito de tráfico é preso com veículo roubado

Um casal foi preso na manhã desta sexta-feira, 7, quando transitava na avenida Paralela com um veículo roubado. O casal transportava no veículo quatro tabletes de maconha, micropontos de LSD, haxixe e ecstasy. A suspeita é de que a droga seria levada para cidades do interior.



Segundo informações da Polícia Civil, os jovens Mariângela Pedreira Berbert, de 21 anos, e Daniel Marques Rosa, da mesma idade, foram abordados por policiais à bordo de um HB20 com placa e documentação adulteradas. O veículo, roubado na Praia do Flamengo em setembro, foi recuperado pelos investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).



No interior do carro ainda foram encontrados recibos da encomenda de entorpecentes para as cidades de Itabuna, Ilhéus e Vitória da Conquista. Os policiais se dirigiram até a empresa de ônibus que faria o transporte, na rodoviária de Salvador, e encontraram os pacotes contendo drogas, além de embalagens e uma balança de precisão. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).



Mariângela e Daniel foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, adulteração de sinal identificador do veículo, uso de documento falsificado e associação criminosa, e foram encaminhados ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Avenida ACM.



A Polícia investiga se a dupla faz parte de uma quadrilha envolvida com roubo de carros que foram presos na semana passada por policiais da DRFRV.

