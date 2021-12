Casal que morreu em acidente é sepultado neste domingo

Amigos, familiares, colegas de trabalho e conhecidos compareceram ao enterro do casal Silvanir Freitas dos Santos, 24, e Milton Moreira de Assunção Júnior, 23, na manhã deste domingo, 11, no Cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas. Os dois morreram em um acidente envolvendo um veículo Gol e um caminhão-baú, na manhã de sábado, 10, na Avenida Paralela. O casal deixou uma filha de quatro anos.

Os pais e avós das vítimas estavam muito abalados e não quiseram dar entrevista. A filha do casal não estava presente no sepultamento, mas, de acordo com uma tia, a criança já recebeu a notícia do falecimento dos pais.

Antônio Lucas Evangelista Lima, 22, que sobreviveu ao acidente, dirigia o Gol que colidiu com um caminhão perto do supermercado Extra. Ele chegou a ser levado ao Hospital Geral do Estado (HGE) e recebeu alta na tarde de sábado. Segundo funcionário do HGE, Antônio sofreu ferimentos leves.

Acidente - O acidente aconteceu por volta das 7h15 de sábado, na Avenida Paralela, sentido aeroporto, próximo ao Supermercado Extra, quando o Gol, de placa JQV-9331, colidiu no fundo do caminhão-baú de placa HKE-5039, de Fortaleza (CE).

O motorista do Gol, Antônio Lucas, era amigo de Milton e os dois trabalhavam juntos na Concessionária Baviera como mecânico e lavador de carros, respectivamente. Silvanir, esposa de Milton, era recepcionista em uma clínica no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

