Casal que escondia 130 kg de maconha é preso em Pau da Lima

Roger Tomaz Fernandes, 30 anos, natural de Goiânia, e sua companheira, Karina Campos de Lima, 21, natural do Mato Grosso, foram presos na última sexta-feira, 28, com 130 quilos de maconha escondidos em um imóvel no Condomínio Recanto das Ilhas, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. Os criminosos foram apresentados pela polícia na manhã desta segunda-feira, 1º.

Segundo o titular da 10ª DT/Pau da Lima, delegado William Achan, Roger estava em Salvador para negociar a maconha com traficantes locais e vinha sendo monitorado há dois dias. No imóvel alugado por ele, os policiais também encontraram cerca de R$ 4 mil, uma balança de precisão e comprovantes de transações bancárias totalizando mais de R$ 80 mil. Um veículo Corsa, placa IJA-9771, e um Celta, placa JPG-7283, utilizados para transportar a droga, estavam no estacionamento do edifício.

Roger e Karina foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e serão encaminhados ao Sistema Prisional.

