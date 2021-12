Casal que assaltou lanchonete no Stiep tem prisão decretada

A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira, 8, as fotos de Luan Bonfim Lima, o Tim Maia, e de uma jovem apelidade de Minie suspeitos de assaltarem a lanchonete Coxinha do Gago, no Stiep, Salvador, na noite de sábado, 6. Segundo a delegada Maria Selma Lima, titular da 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba), a dupla já tem mandado de prisão decretado pela Justiça.

De acordo com a polícia, os dois foram reconhecidos por uma vítima, que havia sido roubado no interior de uma pizzaria no Caminho das Árvores, uma semana antes. Esta vítima recebeu, no próprio sábado, 6, pelo aplicativo WhatsApp, imagens dos dois assaltando os clientes e, logo em seguida, foi até a 16ª DT para denunciá-los.

As imagens foram registradas pelo sistema de segurança do restaurante no Stiep, que focalizaram os rostos dos dois assaltantes. Qualquer informação sobre Luan e Minie pode ser encaminhada à 16ª DT/Pituba, pelo número 3116-3114, ou pelo Disque Denúncia, (71) 3235-0000.

